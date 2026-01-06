Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Schockanruf: Hohe Beute an Telefonbetrüger übergeben - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Gold, Schmuck und Bargeld im mittleren 5-stelligen Wert erbeuteten Telefonbetrüger am Montag (05.01.2026) von einem Senior aus Bad Salzuflen. In einem Telefonat gaben sich die Kriminellen als Tochter des 92-jährigen Mannes aus und behaupteten sie habe einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht und sitze nun im Gefängnis. Sie benötige eine Kaution, um entlassen zu werden. Anschließend wurde das Telefon weitergereicht: Nun sprach der Mann mit einem vermeintlichen Angestellten der Staatsanwaltschaft, der ihm das Geschehen bestätigte. Im Glauben seiner Tochter zu helfen, packte der Senior seine sämtlichen Wertsachen zusammen und übergab das Paket gegen 19 Uhr in der Feldstraße an einen Kurier, der wie folgt beschrieben wird: etwa 30 Jahre alt, schlank, dunkelbraune Haare, sprach mit einem osteuropäischen Akzent, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer braunen Hose. Nachdem der 92-Jährige seine Nachbarn über den Vorfall informierte, riefen diese die Polizei. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen im Falle des Betruges eingeleitet und sucht nach Zeugen, die weitere Hinweise geben können: Wer Angaben zum Tatverdächtigen oder einem möglichen Fahrzeug machen kann oder Videoaufzeichnungen vom Tatabend besitzt, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Die Polizei Lippe warnt: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden Sie niemals bitten, Ihre Wertsachen zu verwahren oder eine Kaution zu leisten. Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der echten Polizei und bitten Sie Angehörige oder Nachbarn um Hilfe, wenn Sie verunsichert sind.

