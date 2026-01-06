PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold. Schuh-Spuren im Schnee führen Polizei zu Kiosk-Dieben.

Lippe (ots)

Der frische Schnee wurde zwei jungen Dieben am frühen Dienstagmorgen (06.01.2026) zum Verhängnis, da er genau verriet, wohin sie geflüchtet waren und welche Schuhe sie dabei trugen. Gegen 2 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruch in einen Kiosk in der Langen Straße. Die Täter warfen mit einem Gulli-Deckel die Tür des Geschäftes ein, stahlen Tabakwaren und E-Zigaretten und machten sich aus dem Staub.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Spuren im Schnee verfolgt werden - zum einen hinterließen ihre Schuhe deutliche Abdrücke, aber auch verlorenes Diebesgut wies den Polizeibeamten den Weg. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte in der Marienstraße auf zwei 18-jährige Männer an einem Fahrzeug, indem die Beute und die Tatkleidung aufgefunden werden konnte. Die beiden Detmolder wurden vorläufig festgenommen: Gegen sie ermittelt das Kriminalkommissariat 6 nun wegen schwerem Diebstahl. Das Auto wurde sichergestellt.

