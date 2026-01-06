POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte.
Lippe (ots)
In der Straße Südfeldwiese versuchten Einbrecher im Zeitraum 25.12.2025 - 05.01.2026 in eine Doppelhaushälfte einzusteigen. Sie hebelten augenscheinlich an einem Fenster, schafften es jedoch nicht dieses zu öffnen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell