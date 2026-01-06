PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Automat in Kiosk aufgebrochen - Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße hat ein bislang Unbekannter am Montagmorgen (05.01.2026) gegen 2 Uhr einen Lebensmittelautomaten in einem dauerhaft geöffneten Kiosk aufgebrochen. Der Täter entwendete Bargeld und flüchtete anschließend. Er trug dunkle Kleidung, helle Schuhe und einen Rucksack bei sich. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

