POL-LIP: Lemgo. Scheiben von Wartehäuschen zerstört.

Lippe (ots) - In der Schloßstraße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag (03./04.01.2026) in eine Gaststätte eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten über den Keller eines angrenzenden Wohnhauses in die miteinander verbundenen Kellerräume der Sportsbar. Hier öffneten sie gewaltsam eine Tür, brachen zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat 2 ...

