POL-LIP: Lemgo. Scheiben von Wartehäuschen zerstört.
Lippe (ots)
In der Silvesternacht (31.12.2025/01.01.2026) zerstörten bislang Unbekannte fünf Glasscheiben eines Wartehäuschens am Bahnhof Lemgo-Lüttfeld im Braker Weg. Es entstand ein Sachschaden, der auf etwa 900 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.
