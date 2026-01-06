Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Bauwagen und Baucontainer aufgebrochen.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 23.12.2025 - 05.01.2026 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen und einem Baucontainer in der Straße Eichenallee. Sie brachen ein Fenster sowie eine Tür auf, um ins Innere zu gelangen und stahlen Akkus, Ladegeräte und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl, Rufnummer (05231) 6090.

