POL-LIP: Detmold. Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen.

Lippe (ots) - Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag (02. - 04.01.2026) öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt in die Grundschule in der Lageschen Straße in Helpup zu verschaffen. Im Schulgebäude beschädigten die Täter weitere Fenster. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das ...

mehr