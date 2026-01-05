POL-LIP: Detmold. Werkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (02./03.01.2026) schlugen Diebe in der Wittjestraße eine Scheibe eines geparkten Firmen-Bullis ein. Aus der Mercedes V-Klasse stahlen sie diverse Werkzeuge der Marke "Bosch". Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
