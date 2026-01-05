POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. In Grundschule eingebrochen.

Lippe (ots) - Insgesamt vier Fahrzeuge wurden im Rahmen einer Verfolgungsfahrt beschädigt, die sich von Vlotho bis nach Bad Salzuflen erstreckte. Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Herford waren am Samstag (03.01.2026) um 14:35 Uhr zu einem Privathaus nach Vlotho gerufen worden. Hier war es am Vortag zu einer häuslichen Gewalt gekommen, in deren Rahmen eine Hausbewohnerin der Wohnung verwiesen und einer ...

