POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. In Grundschule eingebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag (02. - 04.01.2026) öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster, um sich Zutritt in die Grundschule in der Lageschen Straße in Helpup zu verschaffen. Im Schulgebäude beschädigten die Täter weitere Fenster. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
