Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Versuchter Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Hasselstraße versuchten Unbekannte am Sonntagabend (04.01.2026) zwischen 18.40 und 20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, schafften es aber nicht in die Räumlichkeiten einzudringen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Hauses aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

