POL-LIP: Vlotho/ Bad Salzuflen. Verfolgungsfahrt mit Sachschäden.

Lippe (ots)

Insgesamt vier Fahrzeuge wurden im Rahmen einer Verfolgungsfahrt beschädigt, die sich von Vlotho bis nach Bad Salzuflen erstreckte.

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Herford waren am Samstag (03.01.2026) um 14:35 Uhr zu einem Privathaus nach Vlotho gerufen worden. Hier war es am Vortag zu einer häuslichen Gewalt gekommen, in deren Rahmen eine Hausbewohnerin der Wohnung verwiesen und einer medizinischen Behandlung zugeführt wurde. Diese Bewohnerin war nun trotz bestehendem Rückkehrverbot zur Anschrift zurückgekehrt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte entfernte sich die 66-jährige Frau mit einem PKW der Marke Ford, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Auf Anhaltezeichen der nacheilenden Beamten reagierte sie nicht. Stattdessen überfuhr sie mehrere Lichtsignalanlagen bei Rotlicht und fuhr nach einem Anhaltevorgang dem davorstehenden Funkstreifenwagen auf, um anschießend ihre Fahrt weiter fortzusetzen. Auf der weiteren Flucht touchierte die Flüchtige in Bad Salzuflen auf der Wüstener Straße bei einem Überholvorgang den Opel eines 61-jährigen Fahrers aus Minden.In Höhe einer Tankstelle an der Wasserfuhr konnte das Fahrzeug der Vlothoerin schließlich nach ca. 17km Wegstrecke durch Einsatzfahrzeuge aus Lippe und Herford eingekeilt werden. Da die Fahrerin daraufhin versuchte sich "freizufahren", wurden beide Streifenfahrzeuge und der Ford erheblich beschädigt. Die Fahrmanöver konnten erst beendet werden, nachdem eine Scheibe des Ford eingeschlagen und unmittelbar auf die Fahrerin eingewirkt werden konnte. Die Fahrerin wurde erneut einer medizinischen Betreuung zugeführt und ihr wurde wegen des Verdachts einer Beeinflussung durch Medikamente eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein war einige Wochen zuvor bereits sichergestellt worden. Die Unfallaufnahme erfolgte aufgrund der Beteiligung von Einsatzfahrzeugen der Kreispolizei-behörden Lippe und Herford durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

