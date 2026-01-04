Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Freitag (02.01.2026) gegen 18:40 Uhr bis Samstag gegen 02:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Rümeland" in Hillentrup ein, indem sie sich durch Aufbrechen einer Terrassentür Zutritt verschafften. Aus dem Haus wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei nahm Spuren am Tatort auf, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

