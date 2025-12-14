Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 50. KW 2025

Ein Dokument

PI Heidekreis (ots)

Pressemeldung der PI HK vom Wochenende der 50.KW

Soltau

Einbruch in Wohnung

Zwischen Dienstagabend und Freitagmittag stiegen Unbekannte in eine Wohnung in der Flachslandstraße über ein gekipptes Fenster ein. Die Räumlichkeiten wurden komplett durchsucht. Was die Unbekannten erbeutet haben, kann bislang noch nicht gesagt werden.

Glück im Rauschzustand

Mehr Glück als Verstand hatte ein 42-jähriger Mann, als er sich gegen 22:00 Uhr auf die Fahrbahn der Celler Straße niederlegte um offenbar zu pausieren. Die Fahrbahn ist an dieser Stelle unbeleuchtet und ist eine Hauptverkehrsstraße in Soltau. Zwei Pkw-Führer sahen den Schlafenden spät und mussten ihre Fahrzeuge stark abbremsen, um ihn nicht zu überfahren. Eine hinzugerufene Polizeistreife stellten bei dem 42-jährigen einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille fest. Seine Pause konnte er anschließend im Gewahrsam der Polizeidienststelle in Soltau bis zum frühen Morgen fortsetzen.

Schwerstverletzter Jugendlicher nach Leichtsinnigkeit

Am Samstagabend fordert ein 16-jähriger Jugendlicher seinen Kumpel auf ihn bäuchlings liegend auf der Motorhaube seines Pkw im Bereich Ahlften mitzunehmen. Dem kommt der 18-jährige nach. Nach kurzer Fahrt bremst er seinen Pkw abrupt ab, so dass der 16-jährige rücklings von der Motorhaube rutscht und mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlägt. Mit schwersten Kopfverletzungen wird dieser in das Krankenhaus nach Rotenburg eingeliefert.

Schneverdingen

Brand einer Lagerhalle

In der Nacht zum Samstag gerät aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache eine Lagerhalle am Alt-Benninghöfener-Weg in Vollbrand. Der Gebäudeschaden sowie der Schaden an den dort gelagerten Materialien wird auf 150.000,- EUR geschätzt. Ein Schaustellerbetrieb lagerte dort u.a. ein Riesenrad.

Neuenkirchen

Einbruch in Bungalow

Unbekannte drangen zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag gewaltsam in einen Bungalow in der Freudenthalstraße ein und durchsuchten das gesamte Gebäude. Der Eigentümer war zu dieser Zeit im Urlaub. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und des erbeuteten Diebesgutes kann bislang nichts gesagt werden. Hinweise auf außergewöhnliche Umstände im Zusammenhang mit dieser Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Dorfmark

Diebstahl aus Nebengebäuden

In der Zeit vom 11.-13.12.25 kam es in der Straße Am Risch in Dorfmark zu zwei Diebstähle. Im ersten Fall wurde aus einer unverschlossenen Garage ein hochwertiges Fahrrad und ein Pkw-Komplettradsatz entwendet. Bei dem zweiten Diebstahl wurde aus einem Schuppen Markenwerkzeug entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Für Hinweise melden sie sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter der 05162 - 9720.

Dorfmark

Verkehrsunfall

Am Samstag, dem 13.12.25, kam es in Dorfmark um 17:11 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Westendorfer Straße. Eine 76-jährige Dame aus dem Heidekreis fuhr mit ihrem Pkw aus einer Nebenstraße auf die Westendorfer Straße ein, fuhr quer über einen Fußgängerüberweg und eine Verkehrsinsel. Diese wurde hierbei leicht beschädigt. Vor Ort ergaben sich Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit, aufgrund körperlicher Mängel. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Walsrode-Krelingen

Diebstahl im Solar-Park

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend begaben sich Unbekannte zum Solarpark an der A27 in Krelingen, drückten ein verschlossenes Zugangstor der Umzäunung auf und entwendeten von der Anlage eine Vielzahl von Stromkabel mit einer geschätzten Gesamtlänge von mehreren Kilometern. Sie entkommen unerkannt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Walsrode unter Telefon: 05161-48640 entgegen.

Walsrode

Schlägerei

Am Sonntag, den 14.12.2025, kurz nach 01:00 Uhr, kam es in der Quintusstraße in Walsrode zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gegen die beiden Verletzten und eine weitere Person wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell