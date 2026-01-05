POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Kasse von Hofladen entwendet.
Lippe (ots)
In der Hauptstraße entwendeten Diebe am Sonntagmittag (04.01.2026) zwischen 12.10 und 13.10 Uhr die Kasse eines Selbstbedienungsladens. Der frei zugängliche Laden befindet sich auf dem Gelände eines Hofes. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen: Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer (05231) 6090.
