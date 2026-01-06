Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Widerstand bei Blutprobenentnahme nach Trunkenheitsfahrt.

Lippe (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 17.20 Uhr ein Auto im Bereich der Saganer Straße, dass durch eine sehr auffällige Fahrweise auffiel. Die Einsatzkräfte trafen schließlich in der Sinalcostraße auf den VW Taigo, der dort parkte. Die Zeugen, die den Notruf gewählt hatten, waren ebenfalls vor Ort und bewahrten bereits den Fahrzeugschlüssel der Fahrerin auf, damit diese nicht weiterfahren konnte. Die 46-Jährige aus Detmold stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Alkoholvortest bestätigte dies. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, um ihr eine Blutprobe zu entnehmen. Dabei leistete die Frau Widerstand und beleidigte einen 29-jährigen Polizisten und eine 27-jährige Polizistin. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß die Detmolderin nicht. Da sie bereits mehrmals alkoholisiert hinter dem Steuer erwischt wurde, wurden die Fahrzeugschlüssel zur weiteren Gefahrenabwehr sichergestellt. Die 46-Jährige erwarten nun Strafverfahren in Sachen Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

