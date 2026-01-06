PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Widerstand bei Blutprobenentnahme nach Trunkenheitsfahrt.

Lippe (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 17.20 Uhr ein Auto im Bereich der Saganer Straße, dass durch eine sehr auffällige Fahrweise auffiel. Die Einsatzkräfte trafen schließlich in der Sinalcostraße auf den VW Taigo, der dort parkte. Die Zeugen, die den Notruf gewählt hatten, waren ebenfalls vor Ort und bewahrten bereits den Fahrzeugschlüssel der Fahrerin auf, damit diese nicht weiterfahren konnte. Die 46-Jährige aus Detmold stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Alkoholvortest bestätigte dies. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, um ihr eine Blutprobe zu entnehmen. Dabei leistete die Frau Widerstand und beleidigte einen 29-jährigen Polizisten und eine 27-jährige Polizistin. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß die Detmolderin nicht. Da sie bereits mehrmals alkoholisiert hinter dem Steuer erwischt wurde, wurden die Fahrzeugschlüssel zur weiteren Gefahrenabwehr sichergestellt. Die 46-Jährige erwarten nun Strafverfahren in Sachen Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 06.01.2026 – 12:06

    POL-LIP: Detmold. Schuh-Spuren im Schnee führen Polizei zu Kiosk-Dieben.

    Lippe (ots) - Der frische Schnee wurde zwei jungen Dieben am frühen Dienstagmorgen (06.01.2026) zum Verhängnis, da er genau verriet, wohin sie geflüchtet waren und welche Schuhe sie dabei trugen. Gegen 2 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruch in einen Kiosk in der Langen Straße. Die Täter warfen mit einem Gulli-Deckel die Tür des ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 12:04

    POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Einbruchsversuch in Kita.

    Lippe (ots) - Im Zeitraum 23.12.2025 - 05.01.2026 versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Straße Zur Kammersenne einzubrechen. Sie hebelten an mehreren Türen, gelangten aber nicht in die Räumlichkeiten. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
