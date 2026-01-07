Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. CO-Austritt durch mangelnde Wartung und falschen Umbau an Heizungsanlage.

Lippe (ots)

Nach Arbeiten an einer Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Grassiek kam es am Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 14.15 Uhr zu einem Austritt von Kohlenstoffmonoxid. Eine 72-jährige, eine 63-jährige und eine 65-jährige Bewohnerin sowie ein 46-jähriger Zeuge und Ersthelfer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort und stellte zu hohe CO-Werte im Haus fest. Nach einer Durchlüftung waren alle Räumlichkeiten wieder bewohnbar.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der technische Defekt an der Heizungsanlage durch eine mangelnde Wartung sowie einen unsachgemäßen Umbau des Brenners herbeigeführt. Zudem war die Heizungsanlage nicht für einen Betrieb vom Schornsteinfeger abgenommen. Der weitere Betrieb der Anlage wurde untersagt. Den Eigentümer des Hauses erwarten nun Strafverfahren wegen Baugefährdung und fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell