POL-LIP: Lemgo. CO-Austritt durch mangelnde Wartung und falschen Umbau an Heizungsanlage.

Lippe (ots)

Nach Arbeiten an einer Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Grassiek kam es am Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 14.15 Uhr zu einem Austritt von Kohlenstoffmonoxid. Eine 72-jährige, eine 63-jährige und eine 65-jährige Bewohnerin sowie ein 46-jähriger Zeuge und Ersthelfer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort und stellte zu hohe CO-Werte im Haus fest. Nach einer Durchlüftung waren alle Räumlichkeiten wieder bewohnbar.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der technische Defekt an der Heizungsanlage durch eine mangelnde Wartung sowie einen unsachgemäßen Umbau des Brenners herbeigeführt. Zudem war die Heizungsanlage nicht für einen Betrieb vom Schornsteinfeger abgenommen. Der weitere Betrieb der Anlage wurde untersagt. Den Eigentümer des Hauses erwarten nun Strafverfahren wegen Baugefährdung und fahrlässiger Körperverletzung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe

  • 06.01.2026 – 13:20

    POL-LIP: Detmold. Widerstand bei Blutprobenentnahme nach Trunkenheitsfahrt.

    Lippe (ots) - Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 17.20 Uhr ein Auto im Bereich der Saganer Straße, dass durch eine sehr auffällige Fahrweise auffiel. Die Einsatzkräfte trafen schließlich in der Sinalcostraße auf den VW Taigo, der dort parkte. Die Zeugen, die den Notruf gewählt hatten, waren ebenfalls vor Ort und ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 12:06

    POL-LIP: Detmold. Schuh-Spuren im Schnee führen Polizei zu Kiosk-Dieben.

    Lippe (ots) - Der frische Schnee wurde zwei jungen Dieben am frühen Dienstagmorgen (06.01.2026) zum Verhängnis, da er genau verriet, wohin sie geflüchtet waren und welche Schuhe sie dabei trugen. Gegen 2 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruch in einen Kiosk in der Langen Straße. Die Täter warfen mit einem Gulli-Deckel die Tür des ...

    mehr
