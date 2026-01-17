PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus im Park

Waltershausen (ots)

Am Freitag gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über Vandalismus im Friedhofspark Waltershausen informiert. Vor Ort konnte ein beschädigter Hundekotbeutelspender und ein beschädigter Grabstein festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 13970 (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 08:48

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Friedrichroda und Engelsbach informiert. Nach Eintreffen das Polizeistreife bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 23jähriger Audi-Fahrer verlor auf der überfrorenen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit Leitplanke. Hierbei wurden gute 30 m der ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 16:27

    LPI-GTH: Verfolgungsfahrt mit flüchtigem Kradfahrer - Zeugenaufruf

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, sollte in Arnstadt im Bereich des Elxlebener Weges ein Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Kradfahrer setzte seine Fahrt sofort fluchtartig in Richtung Ilmenauer Straße fort. Er beschädigte hierbei einen Funkwagen der Polizei im Frontbereich. Der Funkwagen konnte die ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Offenbar versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam eine Tür des Rathauses in der Hauptstraße zu öffnen. Das Vorhaben misslang. An der Tür entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. Januar, 20.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0013347/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren