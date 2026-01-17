LPI-GTH: Vandalismus im Park
Waltershausen (ots)
Am Freitag gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei Gotha über Vandalismus im Friedhofspark Waltershausen informiert. Vor Ort konnte ein beschädigter Hundekotbeutelspender und ein beschädigter Grabstein festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 13970 (as)
