LPI-GTH: Vandalismus im Park

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Offenbar versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam eine Tür des Rathauses in der Hauptstraße zu öffnen. Das Vorhaben misslang. An der Tür entstand Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. Januar, 20.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0013347/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

