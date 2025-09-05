Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Drogenfund im Kiosk // Kokain, Drogen und Bargeld - in einem unscheinbaren Kiosk

Hamburg (ots)

Bereits in der Nacht auf den 15.07.2025 fanden Hamburger Zöllner in einem Kiosk im Stadtgebiet (Hamburg-Mitte) eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel.

"Der 29-Jährige Verkäufer gab an, als Verkaufskraft im Geschäft seines Bruders tätig zu sein", erklärte Pressesprecher Sven Mallesch. "Im Rahmen der anschließenden Überprüfung wurden hinter dem Verkaufstresen mehrere unversteuerte E-Zigaretten (E-Vapes) festgestellt".

Neben den knapp 800 Gramm Kokain und gut 702 Milliliter Substitute für Tabakwaren wurde ebenfalls eine Tasche mit weiteren Betäubungsmitteln sowie Bargeld entdeckt. Im Detail handelte es sich um - 23,86 Gramm brutto Haschisch - 3,76 Gramm brutto Marihuana - 2,03 Gramm brutto Kokain - 1 Feinwaage mit Anhaftungen mutmaßlicher Betäubungsmittel - Verpackungsmaterial - 1.655 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung

Gegen den Verkäufer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg. Die Veröffentlichung erfolgt aufgrund der Vorermittlungen erst heute.

