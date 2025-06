Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Kind bei Verkehrsunfall in Bönen schwerverletzt

Bönen (ots)

Am Freitag (20.06.2025) überquerte ein 6-jähriger Junge aus Bönen gegen 15:36 Uhr die Zechenstraße in Höhe der Hausnummer 7, ohne auf den fließenden Fahrzeugverkehr zu achten. Er wurde vom Auto einer 22-jährigen Bönenerin erfasst, welche die Zechenstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr und den Jungen wegen geparkter Pkw und am Straßenrand stehender Mülltonnen vorher nicht sehen konnte.

Das Kind wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt. Am Pkw der 22-Jährigen entstand geringer Sachschaden.

