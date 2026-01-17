LPI-GTH: Alkoholisiert
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in der zurückliegenden Nacht ein 56-jähriger Fahrer eines MG kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 56-Jährigen wurde eingeleitet. (st)
