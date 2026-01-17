PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld entwendet

Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 17.00 Uhr und heute, 08.45 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in der Egstedter Straße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0014047/2026) entgegen. (st)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 15:08

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - An einem in der Hersfelder Straße geparkten Seat beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen die Reifen. Der entstandene Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute, 09.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0014018/2026) entgegen. (st) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:43

    LPI-GTH: Brand eines Kleidercontainers

    Eisenach (ots) - Am Freitag wurde die Polizei gg. 21:10 Uhr über einen brennenden Kleidercontainer informiert. Dieser war auf einem Parkplatz in der August-Rudloff-Straße aufgestellt. Der Container konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und es wurde nichts weiter beschädigt. Wie der Container in Brand geraten ist konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die Polizei bitten dazu um Zeugenhinweise. Bezugsnummer: ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:34

    LPI-GTH: Flüchtige Ladendiebe gestellt

    Eisenach (ots) - Am Freitag gg. 16 Uhr erhielt die Polizei die Meldung von 2 flüchtigen Ladendieben aus dem OBI Markt. Sie wurden beobachtet, wie sie Waren über den Zaun im Außenbereich warfen. Anschließend verließen sie den Markt, nahmen die Waren und flüchteten mit ihren Fahrrädern. Die Personen konnten gut beschrieben werden und im Rahmen der Fahndung im Bereich Eisenach Nord festgestellt werden. Beim Anblick ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren