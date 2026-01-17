LPI-GTH: Bargeld entwendet

Eisenach (ots) - Am Freitag wurde die Polizei gg. 21:10 Uhr über einen brennenden Kleidercontainer informiert. Dieser war auf einem Parkplatz in der August-Rudloff-Straße aufgestellt. Der Container konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und es wurde nichts weiter beschädigt. Wie der Container in Brand geraten ist konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die Polizei bitten dazu um Zeugenhinweise. Bezugsnummer: ...

