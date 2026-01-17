LPI-GTH: Bargeld entwendet
Kirchheim (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit zwischen gestern, 17.00 Uhr und heute, 08.45 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude in der Egstedter Straße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0014047/2026) entgegen. (st)
