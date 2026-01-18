Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

Arnstadt (ots)

Am Samstagnachmittag wurde bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau ein weiterer Einbruch in eine Gartenanlage angezeigt. In der Zeit vom 29.12.2025 bis 17.01.2026 brachen bisher unbekannte Täter in ein Gartenhaus der Kleingartenanlage Freundschaft im Rehestädter Weg in Arnstadt ein. Der oder die Täter entwendeten hierbei einen Werkzeugkoffer der Marke Einhell, eine Handkreissäge, Bekleidungsstücke und einen Kasten Bier im Gesamtwert von ca. 300,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0014393/2026 entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell