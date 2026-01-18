PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kiosk aufgebrochen

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 09:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen aufgebrochenen Kiosk in Gotha, Arnoldiplatz informiert. Der Einbrecher verschaffte sich über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsbereich. Hier wurde ein Tablet entwendet. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf ca. 500,- Euro und der Wert des Tablet wurde ebenfalls mit 500,- Euro angegeben. Der Einbruch erfolgte am Samstag zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 14015 (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 03:36

    LPI-GTH: Fahndungserfolg

    Arnstadt (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht auf der Straße zur A71 in Arnstadt stellten die Beamten ein Pedelec der Marke Cube fest, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Pedelec wurde bei einem Einbruch in einen Keller in Arnstadt in der Vorweihnachtszeit entwendet. Das Fahrrad wurde sichergestellt und gegen den 37-jährigen Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie er an das Fahrrad gelangt ist, wird hierbei ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 03:29

    LPI-GTH: Betrunkenen Fahrradfahrer gestoppt

    Arnstadt (ots) - Samstagabend gegen 21:15 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen 45-jährigen Arnstädter, welcher mit seinem Fahrrad in der Rosenstraße in Arnstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,69 Promille. Bei dem 45-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 03:25

    LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

    Arnstadt (ots) - Am Samstagnachmittag wurde bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau ein weiterer Einbruch in eine Gartenanlage angezeigt. In der Zeit vom 29.12.2025 bis 17.01.2026 brachen bisher unbekannte Täter in ein Gartenhaus der Kleingartenanlage Freundschaft im Rehestädter Weg in Arnstadt ein. Der oder die Täter entwendeten hierbei einen Werkzeugkoffer der Marke Einhell, eine Handkreissäge, Bekleidungsstücke und einen Kasten Bier im Gesamtwert von ca. 300,- Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren