LPI-GTH: Kiosk aufgebrochen
Gotha (ots)
Am Samstag gegen 09:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen aufgebrochenen Kiosk in Gotha, Arnoldiplatz informiert. Der Einbrecher verschaffte sich über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsbereich. Hier wurde ein Tablet entwendet. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf ca. 500,- Euro und der Wert des Tablet wurde ebenfalls mit 500,- Euro angegeben. Der Einbruch erfolgte am Samstag zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 14015 (as)
