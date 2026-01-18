Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahndungserfolg

Arnstadt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht auf der Straße zur A71 in Arnstadt stellten die Beamten ein Pedelec der Marke Cube fest, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Pedelec wurde bei einem Einbruch in einen Keller in Arnstadt in der Vorweihnachtszeit entwendet. Das Fahrrad wurde sichergestellt und gegen den 37-jährigen Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie er an das Fahrrad gelangt ist, wird hierbei Ermittlungsgegenstand sein. (dl)

