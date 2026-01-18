Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Pkw

Wutha-Farnroda (ots)

Am Samstag wurde die Polizei gg. 17 Uhr darüber informiert, dass im Bereich Wutha-Farnroda ein alter Renault unterwegs ist, welcher nicht zugelassen ist. Durch die Polizeibeamten konnte der Pkw festgestellt werden. Es handelte sich um einen alten Renault, welcher offensichtlich nicht verkehrssicher war. Eine Überprüfung ergab, dass der Pkw bereits Anfang 2025 abgemeldet wurde. Der Fahrzeugführer war ein 42-jähriger Mann. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein durchgeführter Drogentest war ebenfalls noch positv. Da der Pkw nicht zugelassen war, wurde dieser durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Fahrer musste mit ins Klinikum zur Blutentnahme. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und dem Fahren mit einem nicht zugelassenen Pkw verantworten.(anh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell