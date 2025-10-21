PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Diebstahl auf Bahngelände - Bundespolizei sucht Zeugen

Plauen (ots)

Zum Arbeitsbeginn gegen 07:20 Uhr am gestrigen Montag stellten Bahnmitarbeiter auf dem Gelände des oberen Bahnhofs in Plauen den Diebstahl einer Vielzahl von hauptsächlich Elektrowerkzeugen fest und erstatteten Anzeige bei der Bundespolizei. Die Geräte wurden aus zwei dort abgestellten Klein-Lkw der Bahn sowie aus drei Baustellencontainern entwendet, die zuvor aufgebrochen worden sind.

Gestohlen wurden insgesamt 48 Gegenstände wie Bohrmaschinen und -hämmer, Winkel- und Trennschleifer, diverse Schrauber, Ketten- und Kreissägen, mobile Stromerzeuger sowie weitere Werkzeuge, allesamt Produkte für professionelle Verwendung namhafter Hersteller im höherpreisigen Segment. Der Stehlschaden wird derzeit mit etwa 75.000 Euro beziffert, zum dabei entstandenen Sachschaden liegen aktuell noch keine Angaben vor.

Die Tat muss sich zwischen dem vergangenen Freitagnachmittag und Montagmorgen ereignet haben, aufgrund der Menge des Stehlgutes wurde es vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Tatort ist von der B 92/Pausaer Straße zu erreichen.

Die Bundespolizei geht von mehreren Tatbeteiligten aus und ermittelt wegen Bandendiebstahls. Es werden Zeugen gesucht, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können. Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal, Tel. 037467/2810

Rückfragen bitte an:

Eckhard Fiedler
Bundespolizeiinspektion Klingenthal
Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47
E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell

