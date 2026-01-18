Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Ilmenau (ots)

Am Sonntag den 18.01.2026 wurde der Polizei durch Passanten ein aufgebrochener Kleintransporter in Ilmenau, Ziegelhüttenweg mitgeteilt. Durch Beamte der hiesigen Polizeidienststelle wurde vor Ort ein Transporter der Marke MAN festgestellt, welcher einer ortsansässigen Firma zuzuordnen ist und erhebliche Aufbruchsspuren aufwies. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die / der Täter Arbeitsschutzbekleidung im Wert von 4000EUR. Der verursachte Schaden am Transporter beläuft sich nach jetzigen Stand auf etwa 15000EUR. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag den 16.01.2026 um 16:00 Uhr und Sonntag dem 18.01.2026 um 09:20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0014523/2026. (st)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell