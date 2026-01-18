LPI-GTH: Schlägerei auf dem Parkplatz
Eisenach (ots)
Am Sonntag gg. 01:45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit im Gastraum von Mc Donalds. Als eine Partei den Gastraum verließ folgte ihnen die zweite Partei. Auf dem Parkplatz schlugen dann 2 männliche Personen auf die Gruppe von 5 jungen Männer mit ihren Fäusten ein. Anschließend entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern unter der Bezugsnummer 0014417/2026.(anh)
