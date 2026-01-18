PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei auf dem Parkplatz

Eisenach (ots)

Am Sonntag gg. 01:45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit im Gastraum von Mc Donalds. Als eine Partei den Gastraum verließ folgte ihnen die zweite Partei. Auf dem Parkplatz schlugen dann 2 männliche Personen auf die Gruppe von 5 jungen Männer mit ihren Fäusten ein. Anschließend entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern unter der Bezugsnummer 0014417/2026.(anh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

