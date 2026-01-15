PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Wohnmobil

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (14.01.2026)ist es im Celler Stadtgebiet zu einem Unfall mit einem Wohnmobil gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine 41-Jährige befuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Wohnmobil die Mühlenstraße in Richtung des Amtsgerichtes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie dabei von der Sonne geblendet und ist nach rechts von ihrer Fahrspur abgekommen. Dabei stieß sie gegen einen geparkten VW, der durch den Aufprall gegen einen ebenfalls geparkten Smart geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest. Das Wohnmobil und der VW wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 09:40

    POL-CE: Unfall ohne Verletzte in Lachendorf

    Lachendorf (ots) - Gestern Nachmittag (14.01.2026) hat sich in Lachendorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 33-jähriger Audifahrer befuhr gegen 16:30 Uhr den Gockenholzer Weg in Richtung Celler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung Bulloh / Flottkamp die Vorfahrt und kollidierte mit dem von links kommenden Volvo eines 61-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:29

    POL-CE: Polizei stellt flüchtigen Unfallfahrer

    Celle (ots) - Gestern Abend (14.01.2026) ist es im Celler Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW Polo gegen 21 Uhr die Straße "Nordwall" in Richtung Neumarkt. Dort geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Audi eines 21-Jährigen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich zu ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 12:05

    POL-CE: Geldbörse dank Ortungsfunktion wieder da

    Celle (ots) - Ein 40-jähriger hatte am Dienstagabend (13.01.2026) vermutlich in einem Restaurant in Celle seine Geldbörse verloren. Als er wieder in seinem Celler Hotel angekommen war, stellte er den Verlust fest und schaltete an seinem Handy die Ortungsfunktion ein - die Geldbörse war mit einem entsprechenden Sender ausgestattet. Das System zeigte eine Anschrift in der Jägerstraße in Celle an. Er kontaktierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren