Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Wohnmobil

Celle (ots)

Gestern Nachmittag (14.01.2026)ist es im Celler Stadtgebiet zu einem Unfall mit einem Wohnmobil gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine 41-Jährige befuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Wohnmobil die Mühlenstraße in Richtung des Amtsgerichtes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie dabei von der Sonne geblendet und ist nach rechts von ihrer Fahrspur abgekommen. Dabei stieß sie gegen einen geparkten VW, der durch den Aufprall gegen einen ebenfalls geparkten Smart geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest. Das Wohnmobil und der VW wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

