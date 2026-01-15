PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei stellt flüchtigen Unfallfahrer

Celle (ots)

Gestern Abend (14.01.2026) ist es im Celler Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW Polo gegen 21 Uhr die Straße "Nordwall" in Richtung Neumarkt. Dort geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Audi eines 21-Jährigen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, konnte aber im Rahmen der Fahndung auf einem Parkplatz am Neumarkt angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Polo-Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle

