Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung und Diebstahl in Wathlingen

Wathlingen (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.01.2026 auf Samstag, 10.01.2026 ist es in Wathlingen zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter haben an einem Opel in der Straße "Am Rehr" einen Seitenspiegel abgetreten. Die Tat ereignete sich zwischen 23:50 Uhr und 03:00 Uhr. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 500 Euro. Im gleichen Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter eine Schubkarre von einem Grundstück in der Schulstraße in Wathlingen. Die beiden Tatorte liegen nur wenige Meter auseinander. Daher prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell