PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung und Diebstahl in Wathlingen

Wathlingen (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.01.2026 auf Samstag, 10.01.2026 ist es in Wathlingen zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter haben an einem Opel in der Straße "Am Rehr" einen Seitenspiegel abgetreten. Die Tat ereignete sich zwischen 23:50 Uhr und 03:00 Uhr. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 500 Euro. Im gleichen Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter eine Schubkarre von einem Grundstück in der Schulstraße in Wathlingen. Die beiden Tatorte liegen nur wenige Meter auseinander. Daher prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:05

    POL-CE: Brand einer Waldhütte

    Winsen (Aller) (ots) - Am Sonntagabend (11.01.2026) ist es in Winsen (Aller) zum Brand einer Waldhütte gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Hütte in der Celler Straße gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Flammen. Die Feuerwehr Winsen (Aller) war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und ließ das Objekt aufgrund der Wetterlage kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde bei dem Brand ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:11

    POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

    Nienhagen (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Nienhagen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 09.01.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 11.01.2026, 15:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Am Fleitgraben". Hier durchsuchten sie diverse Räume und entfernten sich anschließend wieder. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zeitraum ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:42

    POL-CE: Körperliche Auseinandersetzung

    Celle (ots) - Gestern Abend (11.01.2026) ist es in der Bahnhofstraße in Celle zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Gruppe von drei Männern im Alter zwischen 21 und 24 gegen 22:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Celle unterwegs. Dort beschädigten sie nach bisherigen Erkenntnissen einen zirka 2 Meter hohen Schneemann, den Mitarbeiter eines Restaurants vor dem Lokal ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren