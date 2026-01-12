PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperliche Auseinandersetzung

Celle (ots)

Gestern Abend (11.01.2026) ist es in der Bahnhofstraße in Celle zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Gruppe von drei Männern im Alter zwischen 21 und 24 gegen 22:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Celle unterwegs. Dort beschädigten sie nach bisherigen Erkenntnissen einen zirka 2 Meter hohen Schneemann, den Mitarbeiter eines Restaurants vor dem Lokal aufgebaut hatten. Die vier Mitarbeiter des Restaurants (17-52 Jahre) sprachen die drei Männer an und gerieten dann mit diesen in Streit. Im Verlauf des Streits kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, bei denen zumindest einer der Männer leicht verletzt wurde. Der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

