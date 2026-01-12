Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Nienhagen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Nienhagen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 09.01.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 11.01.2026, 15:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Am Fleitgraben". Hier durchsuchten sie diverse Räume und entfernten sich anschließend wieder. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zeitraum verdächtigen Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

