Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufmerksamer Nachbar

Celle (ots)

Einem Anwohner der Straße "Neues Land" in Celle fiel gestern Mittag (08.01.2026) gegen 12 Uhr ein Mann auf, der dort offensichtlich Haustürgeschäfte abschließen wollte. Weil dem Anwohner das Ganze merkwürdig vorkam, informierte er die Polizei. Die Beamten kontrollierten daraufhin einen 27-jährigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass hier alles seine Richtigkeit hatte: der Mann war tatsächlich im Auftrag eines Energieversorgers an den Haustüren unterwegs und konnte auch einen entsprechenden Ausweis vorzeigen. Auch wenn sich der Verdacht in diesem Fall nicht bestätigte, war das Verhalten des aufmerksamen Anwohners ausdrücklich richtig und vorbildlich. Gerade bei Haustürgeschäften kommt es immer wieder zu betrügerischen Maschen. Im Zweifel gilt daher: lieber einmal mehr die Polizei informieren als einmal zu wenig. So können mögliche Straftaten frühzeitig verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
