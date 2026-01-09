Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Hambühren (ots)

Gestern Nachmittag (08.01.2026) ist es in Hambühren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Ford befuhr gegen 15:45 Uhr trotz schlechter Witterungsverhältnisse den Bruchweg in Hambühren. Hierbei war er offensichtlich zu schnell unterwegs, kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von zirka 3.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören. Außerdem war der Ford nicht zugelassen. Die Polizei leitete diverse Strafverfahren gegen den Fahrer ein.

