Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall in Bergen

Celle (ots)

Gestern Abend ist es in Bergen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-Jähriger war mit seinem Ford gegen 17:25 Uhr in der Jägerstraße unterwegs, kam dort infolge der Glätte nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Außerdem war sein Fahrzeug noch mit Sommerreifen ausgestattet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Schadenshöhe beträgt zirka 1.300 Euro.

