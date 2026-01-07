Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei mahnt zur Vorsicht

Celle (ots)

In den letzten Wochen wurden im Landkreis Celle vermehrt Taschendiebstähle in Supermärkten registriert. Dabei nutzten bislang unbekannte Täter - unter anderem in Lachendorf - gezielt Situationen aus, in denen Kundinnen und Kunden unaufmerksam oder abgelenkt waren. Besonders hatten es die Täter auf Geldbörsen und Handtaschen abgesehen, die in Einkaufswagen lagen oder an Rollatoren hingen. Hiervon sind insbesondere ältere Menschen betroffen. Bei ihren Taten handeln die Täter oft arbeitsteilig: Während eine Person das potenzielle Opfer in ein Gespräch verwickelt oder um Hilfe bittet, nutzt ein zweiter Täter die Ablenkung, um unbemerkt in Taschen oder Einkaufswagen zu greifen. Die Geschädigten bemerken den Diebstahl häufig erst an der Kasse. In einzelnen Fällen werden auch komplette Taschen entwendet, aus denen die Wertgegenstände noch im Markt entnommen und die leeren Taschen anschließend in Tatortnähe abgelegt wurden. Die Polizei Celle rät daher:

Wertsachen wie Bargeld, EC-Karten und Ausweise möglichst körpernah in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen zu tragen

Hand- und Umhängetaschen stets geschlossen und im Blickfeld zu halten

Taschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abzulegen oder am Rollator zu befestigen

Bei Ansprache durch Unbekannte besonders aufmerksam zu sein

Nur so viel Bargeld mitzuführen, wie unbedingt erforderlich

PIN-Nummern nicht aufzuschreiben und nicht zusammen mit der Bankkarte aufzubewahren

Bei Verdacht auf einen Diebstahl oder bei der Beobachtung verdächtiger Personen sollte umgehend die Polizei verständigt werden. Eine gestohlene Bankkarte sollte unverzüglich über den Sperr-Notruf 116 116, die eigene Bank oder eine Banking-App gesperrt werden. Zusätzlich wird empfohlen, die Karte über das KUNO-System sperren zu lassen, um eine missbräuchliche Nutzung im Lastschriftverfahren zu verhindern. Die KUNO-Sperrung kann bei jeder Polizeidienststelle unter Vorlage der Bankdaten veranlasst werden. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl

