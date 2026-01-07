PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei mahnt zur Vorsicht

Celle (ots)

In den letzten Wochen wurden im Landkreis Celle vermehrt Taschendiebstähle in Supermärkten registriert. Dabei nutzten bislang unbekannte Täter - unter anderem in Lachendorf - gezielt Situationen aus, in denen Kundinnen und Kunden unaufmerksam oder abgelenkt waren. Besonders hatten es die Täter auf Geldbörsen und Handtaschen abgesehen, die in Einkaufswagen lagen oder an Rollatoren hingen. Hiervon sind insbesondere ältere Menschen betroffen. Bei ihren Taten handeln die Täter oft arbeitsteilig: Während eine Person das potenzielle Opfer in ein Gespräch verwickelt oder um Hilfe bittet, nutzt ein zweiter Täter die Ablenkung, um unbemerkt in Taschen oder Einkaufswagen zu greifen. Die Geschädigten bemerken den Diebstahl häufig erst an der Kasse. In einzelnen Fällen werden auch komplette Taschen entwendet, aus denen die Wertgegenstände noch im Markt entnommen und die leeren Taschen anschließend in Tatortnähe abgelegt wurden. Die Polizei Celle rät daher:

Wertsachen wie Bargeld, EC-Karten und Ausweise möglichst körpernah in verschlossenen Innen- oder Brusttaschen zu tragen

Hand- und Umhängetaschen stets geschlossen und im Blickfeld zu halten

Taschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abzulegen oder am Rollator zu befestigen

Bei Ansprache durch Unbekannte besonders aufmerksam zu sein

Nur so viel Bargeld mitzuführen, wie unbedingt erforderlich

PIN-Nummern nicht aufzuschreiben und nicht zusammen mit der Bankkarte aufzubewahren

Bei Verdacht auf einen Diebstahl oder bei der Beobachtung verdächtiger Personen sollte umgehend die Polizei verständigt werden. Eine gestohlene Bankkarte sollte unverzüglich über den Sperr-Notruf 116 116, die eigene Bank oder eine Banking-App gesperrt werden. Zusätzlich wird empfohlen, die Karte über das KUNO-System sperren zu lassen, um eine missbräuchliche Nutzung im Lastschriftverfahren zu verhindern. Die KUNO-Sperrung kann bei jeder Polizeidienststelle unter Vorlage der Bankdaten veranlasst werden. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 13:40

    POL-CE: Verkehrsunfall auf der B 191

    Celle (ots) - Heute Morgen ist auf der B 191 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 33 Jahre alte Fahrer eine Audi wollte gegen 07:45 Uhr von der K 31 aus Bostel kommend nach links auf die B191 in Richtung Celle einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Pritschenwagen eines 64-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Sowohl der Audi als auch der VW Pritschenwagen ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:16

    POL-CE: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

    Celle (ots) - Gestern Morgen (05.01.2026) ist es in der Windmühlenstraße in Celle zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Ein 52-jähriger KIA-Fahrer befuhr gegen 07:00 Uhr die Windmühlenstraße aus Richtung Neuenhäuser Straße kommend. An einer Bedarfsampel hielt er zunächst bei Rotlicht an. Ein 36 Jahre alter Mann querte die Fahrbahn mit seinem Gabelstapler. Aufgrund ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:35

    POL-CE: Unfall auf der B191 endet glimpflich

    Celle (ots) - Am Sonntagmittag (04.01.2026) befuhr eine 19-Jährige gegen 12:40 Uhr mit ihrem Seat die B 191 aus Celle kommend in Richtung Eschede. Auf der Strecke kam sie vermutlich aufgrund der Glätte und der nicht angepassten Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe steht noch nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren