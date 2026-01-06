PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Verkehrsunfall auf der B 191

Celle (ots)

Heute Morgen ist auf der B 191 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 33 Jahre alte Fahrer eine Audi wollte gegen 07:45 Uhr von der K 31 aus Bostel kommend nach links auf die B191 in Richtung Celle einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Pritschenwagen eines 64-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Sowohl der Audi als auch der VW Pritschenwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Verkehr war während der Unfallaufnahme beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

