Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Celle (ots)

Gestern Morgen (05.01.2026) ist es in der Windmühlenstraße in Celle zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Ein 52-jähriger KIA-Fahrer befuhr gegen 07:00 Uhr die Windmühlenstraße aus Richtung Neuenhäuser Straße kommend. An einer Bedarfsampel hielt er zunächst bei Rotlicht an. Ein 36 Jahre alter Mann querte die Fahrbahn mit seinem Gabelstapler. Aufgrund der außergewöhnlichen Länge der Ladung - einem ca. 18 Meter langen Stahlzylinder - reichte die Grünphase offenbar nicht aus, um die Fahrbahn vollständig zu räumen. Als die Ampel wieder auf Grünlicht umschaltete, fuhr der Mann mit seinem KIA wieder an. Er übersah den noch in den Fahrbahnbereich hineinragenden Stahlzylinder, leitete eine Notbremsung ein und kollidierte aufgrund der winterglatten Fahrbahn dennoch mit der Ladung. Dabei wurde die Windschutzscheibe zerstört und das Dach des Fahrzeuges eingedrückt. Nach bisherigem Kenntnisstand war der lange Stahlzylinder nicht mit einer entsprechenden vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen, ein eingesetzter Warnposten war als solcher nicht eindeutig zu erkennen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

