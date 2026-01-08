PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Celle (ots)

Gestern Abend (07.01.2026) hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann leicht verletzt worden ist. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 21:20 Uhr mit seinem Audi die Braunschweiger Heerstraße und wollte an der Kreuzung Baker-Huhges-Straße nach rechts abbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte er den Kreuzungsbereich trotz einer für ihn roten Ampel und beschleunigte dann beim Abbiegen sein Fahrzeug so stark, dass dieses ins Rutschen geriet. Dabei geriet er auch in den Gegenverkehr, ein aus Richtung des Kreisverkehrs kommender 51-jähriger Autofahrer konnte ausweichen. Der Audi-Fahrer kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Laterne und einem Zaun. Anschließend kam er auf einem Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrertür ließ sich nicht mehr öffnen. Der junge Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Laterne wurde bei dem Unfall stark beschädigt und aus Sicherheitsgründen von der Feuerwehr abgesägt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei zirka 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

