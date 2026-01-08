Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Celle (ots)

Heute Morgen ist es im Bereich der Kreuzung Harburger Heerstraße / Hohe Wende in Celle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines Sattelzuges kam gegen 07:40 Uhr aus Richtung der Innenstadt und bog mit seinem Gespann nach rechts in die Straße "Hohe Wende" ab. Hierbei touchierte er mit seinem Auflieger eine Ampel und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ampel wurde dabei beschädigt, der entstandene Schaden liegt bei zirka 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

