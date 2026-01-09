Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Nienhagen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrer touchierte zwischen 15:55 Uhr und 17:00 Uhr vermutlich im Vorbeifahren einen KIA, der in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 52 in einer Parkbucht stand. Dabei wurde der Spiegel des KIA beschädigt. Der verursachende Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt zirka 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell