Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht

Nienhagen (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrer touchierte zwischen 15:55 Uhr und 17:00 Uhr vermutlich im Vorbeifahren einen KIA, der in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 52 in einer Parkbucht stand. Dabei wurde der Spiegel des KIA beschädigt. Der verursachende Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt zirka 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

  • 09.01.2026 – 09:03

    POL-CE: Verkehrsunfall

    Hambühren (ots) - Gestern Nachmittag (08.01.2026) ist es in Hambühren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Ford befuhr gegen 15:45 Uhr trotz schlechter Witterungsverhältnisse den Bruchweg in Hambühren. Hierbei war er offensichtlich zu schnell unterwegs, kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden von zirka 3.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 12:01

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht

    Celle (ots) - Heute Morgen ist es im Bereich der Kreuzung Harburger Heerstraße / Hohe Wende in Celle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines Sattelzuges kam gegen 07:40 Uhr aus Richtung der Innenstadt und bog mit seinem Gespann nach rechts in die Straße "Hohe Wende" ab. Hierbei touchierte er mit seinem Auflieger eine Ampel und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ampel wurde dabei beschädigt, der entstandene ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:27

    POL-CE: Verkehrsunfall in Bergen

    Celle (ots) - Gestern Abend ist es in Bergen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-Jähriger war mit seinem Ford gegen 17:25 Uhr in der Jägerstraße unterwegs, kam dort infolge der Glätte nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Gartenzaun. Der Fahrer blieb unverletzt. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Außerdem war sein Fahrzeug noch mit Sommerreifen ...

    mehr
