Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemitteilung der Polizei Celle von Freitag 09.01.2026 bis Sonntag, 11.01.2026

Celle (ots)

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Celle - Am Freitagabend kam es zu einem Kellerbrand in der Wittinger Straße in Celle. Im Kellerflur des Hauses geriet der Stromverteilerkasten in Brand. Durch die Feuerwehr wurden drei Personen mittels Steckleitern über die Balkone gerettet und das Feuer zeitgleich zügig gelöscht. Insgesamt mussten sechs Bewohner mit Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins AKH Celle verbracht werden. Das Gebäude ist aufgrund der starken Rauchbildung und dem Ausfall der Elektrik zunächst unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000,- Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

Verkehrsunfall mit Flucht

Celle - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, kam ein PKW Ford auf der B3 kurz hinter dem Ortsausgang Groß Hehlen in Richtung Bergen von Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer des PKW jedoch nicht mehr vor Ort. Er hatte sich zu Fuß in den Wald entfernt und das Fahrzeug unverschlossen zurückgelassen. Auf Grund des starken Schneefalls konnte seine Spur jedoch problemlos verfolgt werden. Sie endeten am Hustedter Weg - von dort hatte sich der Fahrer abholen lassen. Das Abholfahrzeug konnte jedoch kontrolliert und der Fahrzeugführer aufgegriffen werden. Er hatte vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung keine Lust auf Kontakt zur Polizei. Dem 31jährigen Celler wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Winterwetterlage im Landkreis Celle

Celle - Am Wochenende kam es im Landkreis Celle zu insgesamt acht Verkehrsunfällen, in denen Winterglätte zumindest teilweise unfallursächlich war. Bei allen Unfällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. An verschiedenen Orten fuhren sich Pkw sowie Lkw fest, welche teilweise nur durch Hilfe von Winter- oder Abschleppdiensten wieder befreit werden konnten. Aufgrund des grundsätzlich geringen Verkehrsaufkommens kam es nur punktuell und kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei Celle dankt allen Verkehrsteilnehmern für die vorausschauende Fahrweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell