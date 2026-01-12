Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand einer Waldhütte

Winsen (Aller) (ots)

Am Sonntagabend (11.01.2026) ist es in Winsen (Aller) zum Brand einer Waldhütte gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Hütte in der Celler Straße gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Flammen. Die Feuerwehr Winsen (Aller) war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und ließ das Objekt aufgrund der Wetterlage kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, andere Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

