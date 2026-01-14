POL-CE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer
Celle (ots)
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 57 Jahre alter Taxifahrer und ein 72-jähriger Radfahrer gegen 09:50 Uhr die Westcellertorstraße in Celle. Beide wollten an der Kreuzung Südwall / Schlossplatz nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 72 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 600 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell