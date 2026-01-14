POL-CE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Winsen (Aller) (ots) - Am Sonntagabend (11.01.2026) ist es in Winsen (Aller) zum Brand einer Waldhütte gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Hütte in der Celler Straße gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Flammen. Die Feuerwehr Winsen (Aller) war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und ließ das Objekt aufgrund der Wetterlage kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde bei dem Brand ...

mehr