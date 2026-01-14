PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Geldbörse dank Ortungsfunktion wieder da

Celle (ots)

Ein 40-jähriger hatte am Dienstagabend (13.01.2026) vermutlich in einem Restaurant in Celle seine Geldbörse verloren. Als er wieder in seinem Celler Hotel angekommen war, stellte er den Verlust fest und schaltete an seinem Handy die Ortungsfunktion ein - die Geldbörse war mit einem entsprechenden Sender ausgestattet. Das System zeigte eine Anschrift in der Jägerstraße in Celle an. Er kontaktierte daraufhin die Polizei. Gemeinsam mit dem Mann suchten die Beamten gegen 23:15 Uhr die angezeigte Adresse auf. Dort trafen sie unter anderem auf einen 47-Jährigen. Mit Hilfe eines abgespielten Geräusches konnte die Geldbörse schließlich in der Wohnung des 47-Jährigen lokalisiert werden. Die Geldbörse wurde wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Unterschlagung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

    POL-CE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

    Celle (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 57 Jahre alter Taxifahrer und ein 72-jähriger Radfahrer gegen 09:50 Uhr die Westcellertorstraße in Celle. Beide wollten an der Kreuzung Südwall / Schlossplatz nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 72 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 600 Euro. ...

    POL-CE: Sachbeschädigung und Diebstahl in Wathlingen

    Wathlingen (ots) - In der Nacht von Freitag, 09.01.2026 auf Samstag, 10.01.2026 ist es in Wathlingen zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter haben an einem Opel in der Straße "Am Rehr" einen Seitenspiegel abgetreten. Die Tat ereignete sich zwischen 23:50 Uhr und 03:00 Uhr. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 500 Euro. Im gleichen Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter eine Schubkarre ...

    POL-CE: Brand einer Waldhütte

    Winsen (Aller) (ots) - Am Sonntagabend (11.01.2026) ist es in Winsen (Aller) zum Brand einer Waldhütte gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Hütte in der Celler Straße gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Flammen. Die Feuerwehr Winsen (Aller) war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und ließ das Objekt aufgrund der Wetterlage kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde bei dem Brand ...

