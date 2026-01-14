Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geldbörse dank Ortungsfunktion wieder da

Celle (ots)

Ein 40-jähriger hatte am Dienstagabend (13.01.2026) vermutlich in einem Restaurant in Celle seine Geldbörse verloren. Als er wieder in seinem Celler Hotel angekommen war, stellte er den Verlust fest und schaltete an seinem Handy die Ortungsfunktion ein - die Geldbörse war mit einem entsprechenden Sender ausgestattet. Das System zeigte eine Anschrift in der Jägerstraße in Celle an. Er kontaktierte daraufhin die Polizei. Gemeinsam mit dem Mann suchten die Beamten gegen 23:15 Uhr die angezeigte Adresse auf. Dort trafen sie unter anderem auf einen 47-Jährigen. Mit Hilfe eines abgespielten Geräusches konnte die Geldbörse schließlich in der Wohnung des 47-Jährigen lokalisiert werden. Die Geldbörse wurde wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Unterschlagung.

