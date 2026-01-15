PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall ohne Verletzte in Lachendorf

Lachendorf (ots)

Gestern Nachmittag (14.01.2026) hat sich in Lachendorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 33-jähriger Audifahrer befuhr gegen 16:30 Uhr den Gockenholzer Weg in Richtung Celler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung Bulloh / Flottkamp die Vorfahrt und kollidierte mit dem von links kommenden Volvo eines 61-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 20.000 Euro. Der Volvo war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
  • 15.01.2026 – 09:29

    POL-CE: Polizei stellt flüchtigen Unfallfahrer

    Celle (ots) - Gestern Abend (14.01.2026) ist es im Celler Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW Polo gegen 21 Uhr die Straße "Nordwall" in Richtung Neumarkt. Dort geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Audi eines 21-Jährigen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich zu ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 12:05

    POL-CE: Geldbörse dank Ortungsfunktion wieder da

    Celle (ots) - Ein 40-jähriger hatte am Dienstagabend (13.01.2026) vermutlich in einem Restaurant in Celle seine Geldbörse verloren. Als er wieder in seinem Celler Hotel angekommen war, stellte er den Verlust fest und schaltete an seinem Handy die Ortungsfunktion ein - die Geldbörse war mit einem entsprechenden Sender ausgestattet. Das System zeigte eine Anschrift in der Jägerstraße in Celle an. Er kontaktierte ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:34

    POL-CE: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

    Celle (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 57 Jahre alter Taxifahrer und ein 72-jähriger Radfahrer gegen 09:50 Uhr die Westcellertorstraße in Celle. Beide wollten an der Kreuzung Südwall / Schlossplatz nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 72 Jahre alte Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 600 Euro. ...

    mehr
