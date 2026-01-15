POL-CE: Unfall ohne Verletzte in Lachendorf
Lachendorf (ots)
Gestern Nachmittag (14.01.2026) hat sich in Lachendorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 33-jähriger Audifahrer befuhr gegen 16:30 Uhr den Gockenholzer Weg in Richtung Celler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung Bulloh / Flottkamp die Vorfahrt und kollidierte mit dem von links kommenden Volvo eines 61-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 20.000 Euro. Der Volvo war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell