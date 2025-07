Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Baustellenfahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen (19.07.2025, 18 Uhr - 21.07.2025, 07:30 Uhr) ein in der Pfarrer-Krebs-Straße, auf Höhe der Hausnummer 18, geparktes Baustellenfahrzeug auf. Sie entwendeten Werkzeuge und Bargeld im Wert von insgesamt etwa 13.000 Euro aus dem Fahrzeug und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -hinweise: Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Fahrzeug an einem sicheren Ort parken

Falls das nicht möglich ist, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem geschützten Abstellort. Optimal ist ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ parken Sie den Wagen an gut beleuchteten und belebten Straßen oder in der Nähe bewohnter Gebäude. Ein frequentierter oder einsehbarer Parkplatz schreckt Gelegenheitstäter ab. Stellen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit so ab, dass Türen und Laderaum schlecht zugänglich sind (z. B. Schiebetür an der Wandseite, Heckklappe nahe an einer Mauer).

Nutzen Sie abschließbare Werkzeugboxen

Verwahren Sie Werkzeuge im Fahrzeug nach Möglichkeit in abschließbaren Metallkisten oder fest verbauten Staufächern. Idealerweise sind diese mit der Fahrzeugkarosserie verschraubt oder verankert, sodass Diebe sie nicht einfach herausheben können. Selbst wenn ins Fahrzeug eingedrungen wurde, stellt eine zusätzliche Sicherung der Ladung ein weiteres Hindernis dar. Diese Mehrschalen-Sicherung kostet den Täter wertvolle Zeit - oft geben Diebe auf, wenn es zu lange dauert oder Spezialwerkzeug nötig wäre.

Mitarbeitende sensibilisieren

Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in Diebstahlprävention. Mehr Tipps zur Diebstahlsicherung oder auch zur Einbruchsicherung erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell