Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen, Innenstadt (ots)

Polizeikräfte kontrollierten am Sonntag, den 28.12.2025 gegen 04:40 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt einen 46-jährigen Autofahrer aus Mannheim. Dieser war zuvor durch seine auffällige Fahrweise ins Visier der Polizeibeamten geraten. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle konnte bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Fahrer wurde auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 46-Jährigen erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr.

