LPI-GTH: Diebstahl aus Friseursalon

Eisenach (ots) - Eine 42-Jährige befuhr gestern Mittag mit ihrem BYD Han einen Parkplatz in der Altstadtstraße. Dort beabsichtigte die Frau ihren Pkw zu wenden und kollidierte dabei eine Laterne. Infolgedessen war der BYD Han nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

