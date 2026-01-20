LPI-GTH: Diebstahl aus Friseursalon
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen dem 17. Januar, 18.00 Uhr und gestern, 09.45 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in einen Friseursalon in der Straße "Bürgeraue" ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0015573/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
