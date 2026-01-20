PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Friseursalon

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. Januar, 18.00 Uhr und gestern, 09.45 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in einen Friseursalon in der Straße "Bürgeraue" ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld. Zudem entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0015573/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

