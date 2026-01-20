Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unverletzt

Eisenach (ots)

Eine 17-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern Morgen die Ernst-Thälmann-Straße aus Richtung Kasseler Straße auf dem Fahrradstreifen. Gleichzeitig beabsichtigte ein 74-jähriger Fahrer eines Ford von der Rudolf-Breitscheid-Straße auf die Ernst-Thälmann-Straße einzubiegen. Offenbar missachtete der Ford-Fahrer die Vorfahrt der 17-Jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall, blieb aber unverletzt. Die 17-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Helme schützen nicht nur bei ungünstigen Wetterverhältnissen vor schweren oder tödlichen Verletzungen und sollten immer ein Teil der Fahrradbekleidung sein. (jd)

